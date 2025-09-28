Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek. En son 8 Eylül'de toplanan kabinenin gündemi bu kez de oldukça yoğun olacak.

ABD ziyareti masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Washington ziyareti ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları kabine gündemine taşınacak. Görüşmede ele alınan F-16 ve F-35 alımları, KAAN savaş uçağının motorları, Heybeliada Ruhban Okulu, Halkbank davası, ticari yaptırımlar ve enerji konularının kabinede değerlendirilmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye süreci

Toplantının önemli başlıklarından biri de Terörsüz Türkiye süreci olacak. TBMM'de çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'ndaki gelişmelerin yanı sıra, sahadaki son durumun da ele alınacağı belirtiliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yasal değişiklikler için ekim ayını işaret etmesi üzerine sürecin yeni aşamaları kabinede masaya yatırılacak.

Ekonomi ve enflasyon

Kabinede ayrıca 3 Ekim'de açıklanacak enflasyon verileri, Merkez Bankası rezervleri ve faiz politikaları da değerlendirilecek.

Gazze'de son durum

Toplantının bir diğer gündem başlığı ise Gazze olacak. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybının 65 bini aşması, ABD'nin ateşkes önerisi ve İsrail basınına yansıyan 21 maddelik plan da kabinede ele alınacak.