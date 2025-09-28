Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Kütahya'da 13 dakikada iki ayrı deprem
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
2026 asgari ücret masasında işçi tarafı olmayacak
Selimiye Camii'nde tepki çeken restorasyona yargı freni
O anne 10 yıl sonra ikinci kez tıp literatürüne geçecek
Özel kreşlere devlet desteği: Vergi yok, prim desteği var
Marmara için korkutan araştırma: 1,6 milyon kişi risk altında!
Düzenleme Meclise geliyor! Senette sahteciliğe 'karekod' çözümü
Akaryakıt istasyonlarında promosyon dönemi: Sistem nasıl işleyecek?
Faizde psikolojik sınırın altı görüldü: Konutta satış rekoru gelebilir!
TBMM mesaiye başlıyor: En önemli başlık Terörsüz Türkiye
Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik
CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
SİPER 1-D füzesi ilk kez ateşlendi
HSK, Yeni Atama Modeli İçin Görüş Topluyor
Erdoğan: Sumud Filosuna selamlarımızı gönderiyoruz
Akaryakıt promosyonlarında yeni düzenleme
Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının gündeminde ABD ziyareti, terörle mücadele, ekonomi ve Gazze'deki gelişmeler var.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek. En son 8 Eylül'de toplanan kabinenin gündemi bu kez de oldukça yoğun olacak.

ABD ziyareti masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Washington ziyareti ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları kabine gündemine taşınacak. Görüşmede ele alınan F-16 ve F-35 alımları, KAAN savaş uçağının motorları, Heybeliada Ruhban Okulu, Halkbank davası, ticari yaptırımlar ve enerji konularının kabinede değerlendirilmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye süreci

Toplantının önemli başlıklarından biri de Terörsüz Türkiye süreci olacak. TBMM'de çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'ndaki gelişmelerin yanı sıra, sahadaki son durumun da ele alınacağı belirtiliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yasal değişiklikler için ekim ayını işaret etmesi üzerine sürecin yeni aşamaları kabinede masaya yatırılacak.

Ekonomi ve enflasyon

Kabinede ayrıca 3 Ekim'de açıklanacak enflasyon verileri, Merkez Bankası rezervleri ve faiz politikaları da değerlendirilecek.

Gazze'de son durum

Toplantının bir diğer gündem başlığı ise Gazze olacak. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybının 65 bini aşması, ABD'nin ateşkes önerisi ve İsrail basınına yansıyan 21 maddelik plan da kabinede ele alınacak.

