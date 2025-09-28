Zırhlı polis aracıyla otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

Bugün öğle saatlerinde Iğdır - Doğubeyazıt kara yolunda meydana gelen kazada Özel Harekat Polis aracı ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada biri polis memuru 2'si ağır toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

