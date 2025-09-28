Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Batman'ımız muhtemelen 7 ila 10 yıl içerisinde, bu gidişle büyükşehir olacak. Büyükşehir demek, büyümek demek, gelişmek demek. Şu anda inşa halinde ve planlama evresinde, birçok organize sanayi bölgesi var" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Eylül 2025 14:09, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 14:10
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Batman'da, valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Şimşek, Vali Ekrem Canalp ile görüşerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Şimşek, daha sonra yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın açılışına katıldı. Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Bakan yardımcıları Abdullah Erdem Cantimür ve Zekeriya Kaya, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, AK Parti Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Beşiri Belediye Başkanı Alparslan Karabulut, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından Bakan Şimşek, Togg'un T10x modeli aracıyla açılışı yapılan yolda araç kullandı.

'ALTYAPI ÖNEMLİ BİLEŞEN'

Burada konuşan Bakan Şimşek, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Batman'ımız muhtemelen 7 ila 10 yıl içerisinde, bu gidişle büyükşehir olacak. Büyükşehir demek; büyümek demek, gelişmek demek. Şu anda inşa halinde ve planlama evresinde, birçok organize sanayi bölgesi var. Dolayısıyla ilimizin kent merkezi çok hızlı bir şekilde gelişiyor, kalkınıyor. Altyapı çok önemli bir bileşen. Bu yol da o anlamda çok önemli. Şehir trafiğine girmeden, Kozluk'tan, Van'dan, Bitlis'ten gelecek ağır tonajlı araçlar, doğrudan Diyarbakır yoluna bağlanabilecek. Böylece hava kirliliği azaltılmış olacak, trafik daha iyi akacak, yakıttan tasarruf sağlanacak. Batman için çok değerli bir proje" dedi.

Bakan Şimşek, daha sonra beraberindekilerle birlikte Silvan kara yolundaki Batman Çayı Islahı 4'üncü kısım başlama törenine katıldı.

