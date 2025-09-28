Maç öncesi hakeme bıçaklı saldırı

Bu gelişmelerin ardından, müsabakanın yeni yardımcı hakemi olarak Alişan Küçükkoçak görevlendirildi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu 'nda oynanacak olan mücadele öncesinde üzücü bir gelişme yaşandı. Maçın yardımcı hakemi, otel çıkışında saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net