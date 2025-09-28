Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Kütahya'da 5,4 deprem! Naci Görür: 'Bölge gerilme altında'

Kütahya'nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem paniğe yol açtı. Prof. Dr. Naci Görür, fay hattı hakkında çarpıcı bilgiler verdi.

Haber Giriş : 28 Eylül 2025 15:45, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 15:46
Kütahya, öğle saatlerinde merkez üssü Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde bir sarsıntıyla gündeme geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin ardından, tanınmış yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede depremin Simav Grabeni'nde meydana geldiğini belirtti.

Bölgenin kuzey-güney yönlü gerilme altında olduğunu ifade eden Görür, sarsıntının Anadolu Levhası'nın batıya doğru hareketinden kaynaklanan normal atımlı bir fay üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Görür, ayrıca depremin hangi fayda oluştuğunun ve yönlerinin açıklığa kavuşturulması gerektiğine dikkat çekti.


