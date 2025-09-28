TBMM yeni yasama dönemine hazırlanırken birbirinden önemli konular kamuoyunun tartışmalarına konu oluyor.

Bir yanda da CHP'nin erken seçim çağrıları sıklaşıyor, buna karşın Cumhur İttifakı seçimlerin zamanında yapılacağı konusunda kesin açıklamalarını peş peşe yapıyor.

ASAL ARAŞTIRMA'DAN YENİ ANKET

Bu süreçte seçmenin nabzı anketlerle tutuluyor.

Asal Araştırma da son anketinde seçmenin cumhurbaşkanı adayı beklentilerini araştırdı.

"KİMİ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK GÖRMEK İSTERSİNİZ?"

12-18 Eylül tarihleri arasında 2 bin kişiyle yapılan araştırmada katılımcılara "Önümüzdeki seçimlerde kimi cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

Verilen cevaplar arasında ilk sırayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alırken, araştırma sonucu şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan : %37.7

Mansur Yavaş : %21.8

Ekrem İmamoğlu : %20.2

Selahattin Demirtaş : %5.3

Özgür Özel : %3.5

Hakan Fidan : %2.8

Fatih Erbakan : %1.4

Müsavat Dervişoğlu : %1.2

Ümit Özdağ : %1.2

Yavuz Ağıralioğlu : %1.0

Kemal Kılıçdaroğlu : %0.5

Ali Babacan : %0.3

Fikrim yok/Cevap yok: %3.1



