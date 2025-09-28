Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Kütahya'da 13 dakikada iki ayrı deprem
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
2026 asgari ücret masasında işçi tarafı olmayacak
Selimiye Camii'nde tepki çeken restorasyona yargı freni
O anne 10 yıl sonra ikinci kez tıp literatürüne geçecek
Özel kreşlere devlet desteği: Vergi yok, prim desteği var
Marmara için korkutan araştırma: 1,6 milyon kişi risk altında!
Düzenleme Meclise geliyor! Senette sahteciliğe 'karekod' çözümü
Akaryakıt istasyonlarında promosyon dönemi: Sistem nasıl işleyecek?
Faizde psikolojik sınırın altı görüldü: Konutta satış rekoru gelebilir!
TBMM mesaiye başlıyor: En önemli başlık Terörsüz Türkiye
Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik
CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
SİPER 1-D füzesi ilk kez ateşlendi
HSK, Yeni Atama Modeli İçin Görüş Topluyor
Erdoğan: Sumud Filosuna selamlarımızı gönderiyoruz
Akaryakıt promosyonlarında yeni düzenleme
Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Trump-Erdoğan görüşmesi CNN Türk'te kavga çıkardı

CNN Türk'te Gece Görüşü programında Hande Fırat ve Melik Yiğitel arasında tansiyon yükseldi. Ekranlar da yaşanan gerginlik sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak : CNN Türk
Haber Giriş : 28 Eylül 2025 17:25, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 17:44
CNN Türk televizyonundaki "Gece Görüşü" programı, gergin anlara sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin konuşulduğu programda, sunucu Hande Fırat ve yorumculardan Melik Yiğitel birbirine girdi.

Hande Fırat: Şov yapma
Melik Yiğitel: Ne şovu ya!
Hande Fırat: Bağırma
Melik Yiğitel: Türkiye ABD'ye teslim olmuş gibi bir fotoğraf çizemezsin Hande Fırat. Sen de, o da o da. Buna izin vermem.
Hande Fırat: Sakın benim üzerimden bu işe girme, çok pişman olursun!
Melik Yiğitel: Sabahtan beri görüşmenin içeriğine dair bir şey söylediniz mi? Bir tane cümle kurdunuz mu?
Hande Fırat: Elli tane cümle kurduk kime şov yapıyorsun burada? Bunu bana yapıyorsan çok ayıp edersin. Kaç yıllık arkadaşınım.
Zafer Şahin: Arkadaşlar birbirimizi kıracak laflar etmeyelim.


METİNER: CNN TÜRK BU HALİYLE İKTİDARA ZARAR

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşıp CNN Türk'te "yenilenme" çağrısı yaptı. Metiner, "CNN Türk iyi yönetilmiyor. Sil baştan yenilenmesi şart. Bu haliyle iktidara da zarar, Demirören ailesine de" ifadelerini kullandı.


