Adli Olaylar

Baba-oğul tarafından kıraathanede vurularak öldürüldü

Edirne İpsala'da baba ve oğul, husumetli oldukları Mert Atalay'ı kıraathanede silahla vurarak öldürdü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Eylül 2025 18:21, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 18:22
Baba-oğul tarafından kıraathanede vurularak öldürüldü

Edirne'nin İpsala ilçesinde E.Ö. ile oğlu A.Ö., aralarında husumet bulunan Mert Atalay'ı kıraathanede tabanca ve tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde İpsala ilçesi Yenikarpuzlu beldesinde meydana geldi. E.Ö. ve oğlu A.Ö. aralarında husumet olduğu iddia edilen Mert Atalay'ın bulunduğu kahveye geldi. Burada E.Ö. av tüfeğiyle, oğlu A.Ö. ise tabancayla Atalay'a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mert Atalay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atalay'ın cansız bedeni, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan E.Ö. ve oğlu A.Ö., jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)


