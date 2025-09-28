Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Can Holding soruşturmasında Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Park Holding ve bağlı şirketler TMSF'ye devredildi.

Haber Giriş : 28 Eylül 2025 18:28, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 18:30
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding soruşturması kapsamındaki gelişmeleri duyurdu. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada yurtdışında bulunan Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında örgüt kurucusu ve yöneticisi Kemal Can'ın 28 Eylül'de ifadesi alındı. Can aynı gün suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme suçlarından tutuklandı.

Başsavcılık açıklamasına göre Can Holding A.Ş., 22 Aralık 2024 tarihli Pay Alım-Satım Sözleşmesi ile Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren 9 medya kuruluşunu satın aldı. Bu kuruluşlar arasında Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş., Show Televizyon Yayıncılık A.Ş., Habertürk Gazetecilik A.Ş., HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş. bulunuyor.
Ayrıca C Görsel Yayınları A.Ş., Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş., Ciner Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş., Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş. da devredilen şirketler arasında yer alıyor.

Park Holding TMSF'ye devredildi

Savcılık, satın alma ve devir işlemlerinde örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yönünde kuvvetli şüphe bulunduğunu belirtti. Bu nedenle Turgay Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu Park Holding A.Ş. ile bağlı 3 şirketi TMSF'ye devredildi.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 28 Eylül 2025 tarihli kararıyla TMSF Başkanlığı, Park Holding A.Ş.'ye kayyum olarak atandı. Bu kapsamda AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş., Zeyfa İthalat İhracat A.Ş. ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş. de kayyumluk kapsamına alındı.

10 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte operasyonel çalışma düzenlendi. Park Holding A.Ş., AFC İthalat A.Ş. ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş. şirketlerinin yöneticileri olan 10 şüpheli hakkında eşzamanlı yakalama kararı uygulandı.


