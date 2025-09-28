Türkiye'nin 'gece müzeciliği' deneyimini Roma'da anlatıldı

İtalya'nın ev sahipliğinde başkent Roma'daki Auditoryum'da düzenlenen Dünya Seyahat ve Turizm Konseyinin (WTTC) 2025 Küresel Zirvesi'nin açılışına katılan Bakan Ersoy, burada "Bağlantılı Bir Seyahat ve Turizm Dünyasına Doğru İlerleme" başlıklı panelde bir konuşma yaptı.

Ersoy, Türkiye'nin üzerinde bulunduğu Anadolu'nun en eski medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Bence bu, Türkiye'nin gerçek mirasıdır ve biz 7 yıl önce, destinasyonlarımızı daha cazip hale getirmek için bu mirası daha fazla kullanmaya karar verdik." dedi.

Bu kapsamda arkeolojik kazılar için bütçeyi 20 kat arttırdıkları bilgisini veren Ersoy, "Onlara çok büyük bir bütçe verdik. Kültürümüze ve arkeolojimize ne kadar yatırım yaparsak, turizmimizi tanıtmamıza da o kadar yardımcı oluyor. Yatırım yaptıkça, turizmden kazanç sağlıyoruz. Turizmden kazandıklarımızın bir kısmını da kültür ve arkeolojimizi finanse etmeye ayırmaya karar verdik. Böylece iyi bir ekosistem oluşturduk ve 7 yıldır çok iyi sonuçlar alıyoruz." diye konuştu.

Bakan Ersoy, arkeolojiye yatırım yaptıktan sonra turizm sezonunun uzamaya başladığını ve bunun bu ekosistemde elde ettikleri ilk sonuç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü özellikle kültürel amaçlarla bir ülkeye gelen insanlar yaz sezonuna bağlı değildir. İkinci sonuç, sürdürülebilirlik açısından da çok önemliydi. Yaz aylarında, özellikle Türkiye kıyılarında hava çok sıcak oluyor, bazen 30, 35, 40 dereceye ulaşıyor. Bu kadar sıcak olunca herkes evde ya da otelde kalmayı tercih ediyor. Plajları ve havuzları tercih ediyorlar, otelden çıkmak istemiyorlar ama biz arkeolojik alanlarda 'gece müzeciliği' programını başlattık. Bu çok faydalı da oldu."

"Gece müzeciliği" uygulamasıyla gün batımından akşam saat 22.00'ye kadar turistlere bu arkeolojik alanları ziyaret etme imkanı sağladıklarını anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Otellerinden çıkıp müzelerimizi ve arkeolojik alanlarımızı ziyaret etmeye başladılar. Bu ziyaretlerin ardından şehir merkezlerine de gittiler. Böylece şehirdeki tüm kesimler turizmden kazanç sağlamaya başladı. Bu da turizmin sürdürülebilirliği açısından çok önemli. Şehrin her kesimi turizmden faydalanırsa, hiç kimse turizme karşı çıkmaz. Herkes şehirlerinde daha fazla turizm olmasını ister. Bu da yatırımcılarla yerel halk arasında iyi bir barış ortamı yaratıyor. Yani son 7 yıldır elde ettiğimiz sonuçlar gerçekten çok iyi."

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bu durumun kendilerine başka sorunlar da getirdiğini ifade ederek, "Şimdi Türkiye'deki tüm şehirler turizm istiyor. Bu da başka bir sorun. Onlar bizden yeni stratejiler ve geleceğe dönük turizm master planları istiyor. Bu iyi bir şey çünkü Türkiye'nin turizmde çok büyük hedefleri var ve bu yeni stratejilerle hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de işler çok hızlı ilerliyor ve rakamlarımızdan da bunu görebilirsiniz"

Altyapının önem taşıdığına dikkati çeken Ersoy, "Çünkü sayı arttıkça altyapı sorunları da başlıyor. Özellikle Antalya ve İstanbul gibi büyük destinasyonlarda dev havaalanlarına yatırım yaptık. Artık İstanbul'da ve Antalya bölgesinde slot sınırları yok. Ama şimdi yeni yollara ihtiyacımız var. Bu yüzden otoyol ve demir yolu yatırımlarına da başladık." dedi.

Ersoy, şöyle devam etti:

"Türkiye'de işler çok hızlı ilerliyor ve rakamlarımızdan da bunu görebilirsiniz. Çok hızlı bir artış var, özellikle ziyaretçi sayılarında. Her yıl sayı artıyor, aynı zamanda konfor da artıyor. Özellikle altyapı yatırımları sayesinde. Bu da Türkiye'de turist başına gecelik harcamayı artırdı. Bence önümüzdeki 10 yıl içinde tüm hedeflerimize ulaşacağız."

Bakan Ersoy, konuşmasının son bölümünde moderatöre ve izleyicilere, vakitleri olması durumunda arkeolojik alanları gece de ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunarak, bunun "bambaşka bir deneyim" olduğunu söyledi.

Ersoy, WTTC Küresel Zirvesi'ne katılan diğer bakanlar ve uluslararası organizasyonlardan temsilcilerle aile fotoğrafı çekimine de katıldı.








