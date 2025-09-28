EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
Kontrolden çıkan araç kanala uçtu, 1 kişi öldü

Adana Yüreğir'de otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Haber Giriş : 28 Eylül 2025 20:55
Kontrolden çıkan araç kanala uçtu, 1 kişi öldü

Adana'da otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yüreğir ilçesine bağlı Kayarlı Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan Hasan Bayram'ın (54) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 2 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


