Milli sporcu Ferhat Arıcan'dan altın madalya

Ayrıca Ferhat Arıcan paralel bar aletinde, Mert Efe Kılıçer ise barfiks aletinde topladığı puanlarla özel ödülün sahibi oldu.

Milli sporcu Ferhat Arıcan, bugün paralel bar aletinde elde ettiği 14.250 puanla ikinci altın madalyasını elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, Szombathely kentindeki organizasyonu 3 altın madalya ile tamamladı.

