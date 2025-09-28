Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
Fenerbahçe 3 maç sonra zaferle döndü!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek üç resmi maç sonra galip geldi. Talisca'nın penaltı golü ve taraftarların tepkisi dikkat çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2025 22:11, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 22:13
Fenerbahçe 3 maç sonra zaferle döndü!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, 3 resmi maç sonra galibiyete uzandı.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, pozisyon üretmekte zorlandı. İlk yarıda uzaktan şutlarla skor bulmaya çalışan sarı-lacivertliler, kalesinde hızlı hücumlardan birkaç net pozisyon verdi. İlk yarıda iki takım da golü bulamadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya baskılı başlayan ve rakip yarı sahada oynayan Fenerbahçe, 62. dakikada Nene Dorgeles'in yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Penaltı için topun başına geçen Anderson Talisca, 65. dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Müsabakanın 90+2. dakikasında Sebastian Szymanski ile bir gol daha bulan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 2'si ligde 3 resmi maçın ardından galip gelmeyi başarırken, puanını da 15'e taşıdı.

- 3 maç sonra kazandı

Fenerbahçe, 3 resmi maçın ardından galip gelmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, sırasıyla ligde Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olmuştu.

- Talisca ligde 2. golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.

Bu sezon ilk golünü 3-1 kazandıkları Kocaelispor müsabakasında kaydeden Talisca, Göztepe ve Alanyaspor mücadelelerinde penaltıdan faydalanamamıştı.

Talisca, 65. dakikada penaltıdan attığı golle bu sezon ligdeki ikinci golüne imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord karşısında da bir gol bulan Talisca, toplamda gol sayısını ise 3'e çıkardı.

- Talisca'ya penaltı öncesinde tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, penaltı atışı için topun başına gelen Anderson Talisca'ya tepki gösterdi.

Maçın 62. dakikasında sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı atışı için topun başına gelen Anderson Talisca'ya tribünler ıslıklarla tepki koydu.

Fenerbahçeli oyuncular tribünlere sakin olmaları için işaret ettikten sonra tribünler oyuncuya tezahüratlarla destek verdi.

- 3 maç sonra kalesini kapadı

Fenerbahçe, 3 resmi maçın ardından kalesini gole kapamayı başardı.

Sarı-lacivertliler bu süreçte galip gelemezken, ligde Alanyaspor'dan 2, Kasımpaşa'dan ise 1 gol yemişti.

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb müsabakasında ise kalesinde 3 gole engel olamamıştı.

Sarı-lacivertli ekip, son olarak 4 maç önce Trabzonspor'a karşı kalesini gole kapamıştı.


