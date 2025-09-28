Siirt'te 11 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Siirt'in Baykan ilçesinde 11 yaşındaki Zehra Zeren, serinlemek için girdiği havuzda boğuldu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2025 22:44, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 22:45
Siirt'in Baykan ilçesinde 11 yaşındaki çocuk, havuzda boğularak hayatını kaybetti.
Baykan ilçesine bağlı Demirışık köyünde serinlemek için köyde bulunan havuza giren 11 yaşındaki Zehra Zeren, kısa süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşı, hemen ailesine haber verdi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, küçük kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Ardından Baykan Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.