29 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelecek ve TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasındaki futbol karşılaşmasını izleyecek.

(Budapeşte)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek Vakfı'nın açılışına katılacak.

(Manisa/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "STEM4HER: Bilimde, Teknolojide, Mühendislikte ve Matematikte Genç Kızların ve Gençlerin Çeşitliliğini Artırmak ve Güçlendirmek" programına iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaretinin ardından İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi ve İzmit Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki çalışmaları inceleyecek, Sanayi Odası ve Ticaret Odası'nı ziyaret edecek, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Kocaeli/13.00-21.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı muhtemel eğitim süresi istatistiklerini ve eylül ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 7. haftası, Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasıyla sona erecek.

(İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 8. haftası, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor, İmaj Altyapı Vanspor FK-Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor ve Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.30/Van/17.00/Sakarya/Adana/20.00)

3- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere ekibi Liverpool'u konuk edecekleri karşılaşma öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı ekip, son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/11.00/12.00)

4- Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'a konuk olacakları müsabaka öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı gerçekleştirecek.

(İstanbul/21.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Basketbol karşılaşmasıyla sona erecek.

(Denizli/19.00)

6- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur rövanş maçında Ortahisar Belediyespor, Polonya'nın Energa Start Elblag takımını ağırlayacak.

(Trabzon/17.00)