Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
Kütahya'da 13 dakikada iki ayrı deprem
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
2026 asgari ücret masasında işçi tarafı olmayacak
Selimiye Camii'nde tepki çeken restorasyona yargı freni
O anne 10 yıl sonra ikinci kez tıp literatürüne geçecek
Özel kreşlere devlet desteği: Vergi yok, prim desteği var
Marmara için korkutan araştırma: 1,6 milyon kişi risk altında!
Düzenleme Meclise geliyor! Senette sahteciliğe 'karekod' çözümü
Akaryakıt istasyonlarında promosyon dönemi: Sistem nasıl işleyecek?
Faizde psikolojik sınırın altı görüldü: Konutta satış rekoru gelebilir!
TBMM mesaiye başlıyor: En önemli başlık Terörsüz Türkiye
Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik
CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
SİPER 1-D füzesi ilk kez ateşlendi
HSK, Yeni Atama Modeli İçin Görüş Topluyor
Erdoğan: Sumud Filosuna selamlarımızı gönderiyoruz
Akaryakıt promosyonlarında yeni düzenleme
Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
29 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelecek ve TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasındaki futbol karşılaşmasını izleyecek.

(Budapeşte)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek Vakfı'nın açılışına katılacak.

(Manisa/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "STEM4HER: Bilimde, Teknolojide, Mühendislikte ve Matematikte Genç Kızların ve Gençlerin Çeşitliliğini Artırmak ve Güçlendirmek" programına iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaretinin ardından İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi ve İzmit Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki çalışmaları inceleyecek, Sanayi Odası ve Ticaret Odası'nı ziyaret edecek, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Kocaeli/13.00-21.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı muhtemel eğitim süresi istatistiklerini ve eylül ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 7. haftası, Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasıyla sona erecek.

(İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 8. haftası, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor, İmaj Altyapı Vanspor FK-Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor ve Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.30/Van/17.00/Sakarya/Adana/20.00)

3- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere ekibi Liverpool'u konuk edecekleri karşılaşma öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı ekip, son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/11.00/12.00)

4- Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'a konuk olacakları müsabaka öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı gerçekleştirecek.

(İstanbul/21.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Basketbol karşılaşmasıyla sona erecek.

(Denizli/19.00)

6- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur rövanş maçında Ortahisar Belediyespor, Polonya'nın Energa Start Elblag takımını ağırlayacak.

(Trabzon/17.00)

