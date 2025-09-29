Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen yayalara çarparak devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 07:23, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 07:36
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde, kaldırımda yürüyenlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri yayalardan 3'ünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.