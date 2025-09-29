Kayseri'de alkollü sürücü polisi suçladı: Ekmeğimi sen mi vereceksin

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda trafik uygulaması yapan polis ekipleri M.E. idaresindeki otomobili durdurdu.

Ekipler tarafından alkol testi yapılan M.E., 2.3 promil alkollü çıktı.

Ehliyetine el konulacağını anlayınca polisle tartışan M.E.,

"Ekmeğimi sen mi vereceksin?"

diyerek ekipleri suçladı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Ehliyetine daha önceden el konulduğu belirlenen M.E.'ye ikinci kez alkollü araç kullandığı için ehliyetine 2 yıl süreyle el konularak 11 bin 622 lira idari para cezası yazıldı.

M.E., 1 promilden fazla alkollü çıkması nedeniyle ifade vermek üzere karakola götürüldü