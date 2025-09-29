Yerli ve milli gurur Togg Avrupa yolunda

Yerli ve milli gurur Togg'da yeni bir dönem başlıyor.

Satışa çıktığı ilk günden itibaren büyük yankı uyandıran Togg, direksiyonunu Avrupa pazarına çeviriyor.

Togg'un Avrupa'da satışa çıkacağı ilk ülke Almanya olacak.

Togg, fastback sedan modeli T10F'yi de satışa sunmasıyla rekabette elini kuvvetlendirdi. 15 Eylül'de ön siparişleri alınan T10F modeline ilgi yoğun oldu. Hızlı teslimat için sunulan 1000 adetlik kontenjan ilk gün tükendi.

İlk etapta 1000 araç siparişe sunulacak, 600 araç bu yıl teslim edilecek

Yeni model geliştirilmiş özellikleriyle öne plana çıktı.

Yeni yerli ve milli araçta en dikkat çeken özellik toplam 623 km'ye ulaşan menzili. Bir diğer merak edilen özellik ise bagaj kapasitesi. Yeni model t10f ile birlikte bagaj kapasitesi de 505 litre oldu.

Togg, Almanya'da ilk etapta 1000 adet satışa sunulacak. 600 siparişin yıl sonuna kadar kullanıcılarına teslim edilmesi bekleniyor.

Ön siparişler, Togg'un dijital mobilite platformu Trumore üzerinden alınacak.