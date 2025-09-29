Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji, İstanbul ve çevre iller için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. 17 ilde sarı kodlu alarm verildi, vatandaşlar dikkatli olmalı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 08:12, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 08:13
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve çevre iller için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. 17 il için sarı kodlu uyarı verilirken, 29 Eylül Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda, özellikle İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı da vatandaşları sosyal medya üzerinden uyararak, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Sarı Kodlu Uyarı Verilen İller

  • Marmara Bölgesi: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale
  • Ege Bölgesi: İzmir, Aydın, Manisa
  • Batı Karadeniz: Zonguldak, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop

Meteoroloji'den Açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olacağını vurguladı. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Sıcaklıklar Düşüyor

Kuzeybatı bölgelerde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi.

İl İl Hava Durumu

  • İstanbul: 16°C - 19°C, yer yer kuvvetli sağanak
  • Ankara: 15°C - 22°C, öğle saatlerinde sağanak
  • İzmir: 18°C - 22°C, güney kesimlerinde kuvvetli sağanak
  • Bursa: 16°C - 18°C, kuvvetli sağanak
  • Çanakkale: 16°C - 22°C, doğusunda kuvvetli yağış
  • Antalya: 22°C - 27°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak
  • Eskişehir: 13°C - 19°C, öğle saatlerinde sağanak
  • Zonguldak: 15°C - 19°C, kuvvetli sağanak
  • Trabzon: 17°C - 22°C, parçalı bulutlu
  • Diyarbakır: 12°C - 32°C, az bulutlu ve açık

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını ve gerekli tedbirleri almalarını önemle tavsiye etti.

