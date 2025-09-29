İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve çevre iller için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. 17 il için sarı kodlu uyarı verilirken, 29 Eylül Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda, özellikle İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı da vatandaşları sosyal medya üzerinden uyararak, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Sarı Kodlu Uyarı Verilen İller

Marmara Bölgesi: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale

Meteoroloji'den Açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olacağını vurguladı. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Sıcaklıklar Düşüyor

Kuzeybatı bölgelerde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi.

İl İl Hava Durumu

İstanbul: 16°C - 19°C, yer yer kuvvetli sağanak

16°C - 19°C, yer yer kuvvetli sağanak Ankara: 15°C - 22°C, öğle saatlerinde sağanak

15°C - 22°C, öğle saatlerinde sağanak İzmir: 18°C - 22°C, güney kesimlerinde kuvvetli sağanak

18°C - 22°C, güney kesimlerinde kuvvetli sağanak Bursa: 16°C - 18°C, kuvvetli sağanak

16°C - 18°C, kuvvetli sağanak Çanakkale: 16°C - 22°C, doğusunda kuvvetli yağış

16°C - 22°C, doğusunda kuvvetli yağış Antalya: 22°C - 27°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak

22°C - 27°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak Eskişehir: 13°C - 19°C, öğle saatlerinde sağanak

13°C - 19°C, öğle saatlerinde sağanak Zonguldak: 15°C - 19°C, kuvvetli sağanak

15°C - 19°C, kuvvetli sağanak Trabzon: 17°C - 22°C, parçalı bulutlu

17°C - 22°C, parçalı bulutlu Diyarbakır: 12°C - 32°C, az bulutlu ve açık

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını ve gerekli tedbirleri almalarını önemle tavsiye etti.