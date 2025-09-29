İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81

Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaşırken Avrupa Yakası'nda ise yüzde 74 oldu.

Megakentte haftanın ilk iş gününde mesai öncesinde bazı ana arter, cadde ve ara yollarda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar güçlükle seyrediyor.

