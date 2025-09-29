İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81
İstanbul'da sağanak etkili oluyor. Mesai öncesinde trafik yoğunluğu yaşanırken kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 08:20, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 08:21
Megakentte haftanın ilk iş gününde mesai öncesinde bazı ana arter, cadde ve ara yollarda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar güçlükle seyrediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 08.00'de kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde yüzde 81'e çıktı.
Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaşırken Avrupa Yakası'nda ise yüzde 74 oldu.