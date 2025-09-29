Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 13. toplantısını perşembe günü yapacak. Saat 11.00'de başlayacak toplantıda ceza hukuku alanında çalışma yapan akademisyen ve hukukçular dinlenecek.

Bu isimlerin, özellikle örgüt üyelerinin geri dönüşüne ilişkin yasal düzenleme çalışmalarına yönelik komisyona görüş bildirmesi bekleniyor.