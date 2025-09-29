AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,35 düşüşle 11.112,30 puandan başladı.

Haber Giriş : 29 Eylül 2025 10:08, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 10:41
Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,99 değer kaybederek 11.151,20 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,89 puan ve yüzde 0,35 azalışla 11.112,30 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,13, holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,60 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise banka oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla haftaya pozitif başladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.200 ve 11.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

