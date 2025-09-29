AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Sağlık Bakanlığı 2025/5 Tercih Kılavuzu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvurular başladı. KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu ve başvuru detayları haberimizde.

29 Eylül 2025 10:12
Sağlık Bakanlığı 2025/5 Tercih Kılavuzu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM aracılığıyla yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, başvurularını KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu'na uygun şekilde gerçekleştirebilecektir. Tercih işlemleri, 29 Eylül 2025 saat 10.00'da başlayacak ve 06 Ekim 2025 saat 23.59'da sona erecektir. Başvurular bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri öncesinde Kılavuz'u dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Genel Bilgiler ve Pozisyonlar

Başvuru Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Adayların tercih işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlaması gerekmektedir. Tercihlerin geçerli olabilmesi için Kılavuz'da yer alan kurallara uyulması önemlidir. Başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşanmaması için adayların tüm belgeleri eksiksiz olarak hazırlamaları ve başvuru ekranındaki yönergeleri dikkatlice takip etmeleri önerilmektedir.


