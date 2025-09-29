AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
Ekonomik güven endeksi eylülde arttı

Ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 artışla 98 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 97,9 iken, Eylül ayında yüzde 0,1 oranında artarak 98,0 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 83,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 100,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 111,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 109,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında artarak 88,3 değerini aldı.

