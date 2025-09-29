AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 100 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 8 bin 600 liradan, Cumhuriyet altını 34 bin 240 liradan satılıyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 kazançla 5 bin 25 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlayan gram altının fiyatı saat 10.00 itibarıyla yüzde 1,5 değer kazancıyla 5 bin 100 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 600 liradan, Cumhuriyet altını 34 bin 240 liradan satılıyor.

Cuma günü yüzde 0,3 yükselişle 3 bin 760 dolar seviyesinden kapanan altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 1,5 artışla 3 bin 815 dolardan satılıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) ekimde gevşemesini sürdüreceğine yönelik güçlü fiyatlamalar, merkez bankalarının altın talebi ve ABD'deki bütçe konusundaki anlaşmazlıklardan destek bulan ons altın bugün 3 bin 819,78 dolarla rekor tazeledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ekimde faiz indirimine gitmesine yüzde 90 ihtimalle bakılırken aralıkta bankanın 25 baz puanlık indirime gideceği ihtimali ise yüzde 63'e geriledi.

ABD'nin gümrük tarifeleri de ekonomi çevrelerinin odağında olmayı sürdürürken fiyat artışlarının kalıcı bir enflasyona dönüşebileceği endişeleri yatırımcıların orta vadeli projeksiyonlarında temkinli olmasına neden oluyor.

Ülkede bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisinin Fed'in yol haritasına yönelik daha fazla ışık tutması beklenirken varlık fiyatlarının yönü üzerinde de belirleyici olabileceği öngörülüyor.

ABD'de odakta bütçe tasarısı var

Öte yandan, ABD'de 30 Eylül'de sona erecek mali yılın bitimine az süre kala bütçe üzerinde henüz bir anlaşma sağlanamadı. Bu durum endişeleri artırırken ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin Demokratlar yüzünden kapanabileceğini söyledi.

ABD'de Kongre üyeleri, bütçe konusunda anlaşmaya varılamaması halinde bugün Başkan Trump ile bir araya gelmeyi planlıyor. Bütçe konusunda anlaşılamaması ve hükümetin kapanması durumunda tarım dışı istihdam verisinin bu hafta açıklanmayabileceğine dair riskler bulunuyor.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

