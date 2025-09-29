Öğretim Görevlisi İlanına İki Uyarı!

Mersin Üniversitesi tarafından 29 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Anamur Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programı Öğretim Görevlisi kadrosunda; "En az tezli yüksek lisans mezunu olmak. Lisanstan sonra Özel Güvenlik ve Koruma alanında en az 7 (yedi) yıl deneyimi bulunmak. Güvenlik Yapılandırması ve Risk Analizi sertifikasına sahip olmak." şartı aranmaktadır.

Söz konusu ilanın başvuru süreçleri yeni başladığı için henüz yolun başında iki uyarı yapmamızın uygun olacağını düşünüyoruz.

A)Tecrübenin Belirli Bir Adayı Tarif Etmesi

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında; "İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, BELİRLİ BİR ADAYI TANIMLAMAYACAK şekilde belirtilir." şartı yer almaktadır.

İlgili yönetmelikte açıkça ifade edilmesine karşılık, Mersin Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda 7 yıl gibi belirli bir adayı tanımlayan tecrübe şartına yer verilmiştir.

B) Sertifika Şartıyla Başvurunun Sınırlandırılması

İlgili ilanda her ne kadar programla ilişkilendirilmiş bir şart gibi gözükse de belirli bir adayı tarif eder nitelikte sertifika koşuluna yer verilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından akademik kadro ilanlarıyla ilgili üniversitelere yapılan uyarıda da açıkça ifade edildiği üzere, ders verecek öğretim görevlisi kadrolarında sertifika şartına yer verilmemesi istenmektedir.

Bu kapsamda, amacımızın her zaman üzüm yemek olduğu akademik ilanlarla ilgili olarak sürecin çok başında iken tecrübe süresinin yeniden değerlendirilmesi ve sertifika şartının kaldırılması son derece isabetli olacaktır!