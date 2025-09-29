Sağlık Bakanlığı personel alımında bazı branşlarda kontenjanlar düştü
Bakanlığın ikinci etap personel alımında ebe ve hemşire kontenjanları azaldı. Buna karşın avukat ve mimar kadroları alım listesine girdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 11:00, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 11:01
Sağlık Bakanlığı'nın ikinci etap sözleşmeli personel alımı kapsamında bazı branşlarda kontenjanlarda düşüş yaşandı.
İlk alımda bin 280 ebe alınırken, ikinci alımda bu sayı 805'e geriledi. Benzer şekilde, hemşire kontenjanında da düşüş yaşandı. İlk alımda 7 bin 597 hemşire alınırken, ikinci alımda bu sayı 6 bin 445 olarak belirlendi.
Öte yandan ilk etapta yer almayan bazı branşlara da ikinci alımda yer verildi. Buna göre, Sağlık Bakanlığı bu etapta 50 avukat ve 40 mimar alımı gerçekleştirecek.