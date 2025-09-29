Özgür Özel'e yumruk atan Tengioğlu tahliye edildi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) cenaze töreni sonrası yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun yargılanması devam etti. Selçuk Tengioğlu, 1 yıl hapis cezasıyla tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldırıya uğramıştı.

Saldırının ardından Tengioğlu gözaltına alınmıştı; 6 Mayıs'ta ise tutuklanmıştı. Saldırganın Beyoğlu'nda kaldığı otelin ruhsatsız olduğu ortaya çıkmıştı. Otel, Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenmişti.

Saldırgan Tengioğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Dava, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle görüldü.



