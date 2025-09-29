İzmir'de tonlarca su boşa aktı, mahalleli isyan etti

Peker Mahallesi Sırrı Atalay Caddesi'nde ana su borusunun patlaması nedeniyle tazyikli su metrelerce yükselerek çevreye yayıldı. Oluşan su birikintisi nedeniyle araçların trafikte güçlükle ilerlediği görüldü.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye gelen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri onarım çalışmaları başlattı.

"2 gündür su böyle akar mı?"

Mahalle sakinlerinden Hasan Şeren, suyun 2 gündür boşa aktığını söyledi.

Yaşananlara tepki gösteren Şeren, "Belediyeden nefret ettim. 2 gündür su böyle akar mı? Az su da değil, tonlarca su... Dün yolda araba şerit değiştiremedi diye kaza oldu. Zulüm yaşıyoruz. Belediyenin bir an önce müdahale etmesini istiyoruz. 3-5 mahallenin harcayacağı su 2 gündür akıyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Kubilay Toptaş da dünden beri evlerinde su akmadığını kaydederek, "Bu su böyle akıyor. Telefon açtığımda da kimse cevap vermiyor. Çöp içinde, pislik içinde. Sesimi yetkililer duysun. Bu su hala akıyor. Yazık günah değil mi? Bizim cebimizden çıkıyor. Dünden beri evimizde su yok. İhtiyacımızı gideremiyoruz. Tuvalete gidemiyoruz" ifadelerini kullandı.