Simülasyonlu KPSS 2025/5 robotu yayında
Memurlar.net olarak hazırladığımız 2025/5 simülasyonlu KPSS robotu yayında. Toplamda 15 bin 247 kontenjan için tercih alınacak.
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 11:25, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 11:31
KPSS ROBOTU
Tercihte bulunacak adaylar,
https://kpss.memurlar.net/kpssrobotu/2025/5/ adresindeki "KPSS Robotunu" kullanabilir.
SİMÜLASYON İÇİN, ÜYE OLUP, TERCİH LİSTESİ OLUŞTURUNMemurlar.net ziyaretçileri, ücretsiz bir şekilde üye olup, http://kpss.memurlar.net/tercihlerim/ sayfasından kadroları tercih listesine kaydedebilir. Bu sayede, sonuçlar açıklandığında tercih listenize kaç puanla yerleştirme yapıldığını görebileceksiniz. Ayrıca şu adresten en çok ilgi çeken kadroları görebilirsiniz.
O KADROYU TERCİH EDENLERLE KONUŞUN
Memurlar.net sisteminde, her bir kadronun özel sayfası bulunmaktadır. Üyelik girişi yaptıktan sonra yorum yazarak bu kadroyu tercih edecek diğer adaylarla bilgi alış verişinde bulunabilirsiniz.