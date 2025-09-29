TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı

TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı öncesinde kapsamlı hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi. TBMM'de temizlik süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek amacıyla karekod takip sistemi kuruldu. Bu sistem sayesinde temizlik hizmetlerinin düzenli yürütülmesi ve denetlenmesi sağlanacak. Ayrıca, TBMM Genel Kurul Salonu, toplantı salonları ve yerleşke içindeki birçok noktada bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Bakım ve Onarım Çalışmaları

Genel Kurul ve siyasi partilerin grup toplantı salonlarında koltuk ve kapı derilerinin bakımı yapıldı.

Tüm ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin bakımları gerçekleştirildi.

Milletvekili odaları, tuvaletler ve ortak kullanım alanlarında temizlik hizmetleri için karekod takip sistemi kuruldu.

Her kapıya, Destek Hizmetleri Başkanlığı temizlik kontrol etiketleri üzerinde karekodlar yerleştirildi.

Karekod Takip Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Yeni uygulama kapsamında, temizlik personeli görevini tamamladıktan sonra karekodu mobil cihazı ile okutarak işlem saatini ve kendi kimliğini sisteme kaydedecek. Kat sorumlusu ise yapılan temizliği denetleyerek karekod uygulaması üzerinden kontrol kaydını sisteme işleyecek. Tüm veriler anlık olarak dijital sisteme aktarılarak, idari yönetim tarafından bilgisayar üzerinden takip edilebilecek.

Yangın Güvenliği ve Altyapı Çalışmaları

Yerleşke içindeki ve dışındaki binaların yangından korunması için gerekli bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Binalarda bulunan jeneratör sistemlerine yakıt ikmali yapılarak bakımları gerçekleştirildi.

Kullanım suyu ve yangın suyu depolarının temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı.

Peyzaj ve Çevre Düzenlemeleri

Dikmen ve Çankaya kapılarında peyzaj düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Sağlığın korunması ve hijyenin artırılması amacıyla yeni çöp konteynerleri kullanılmaya başlandı.

İç bahçedeki yeşil alanlarda bakım ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

Muhalefet ve iktidar bahçelerinde temizlik ve tadilat çalışmaları gerçekleştirildi.

Yerleşke içerisinde asfaltlama çalışmaları yapıldı.

Binaların gerek görülen noktaları, nöbet kulübeleri, pano kutuları ve demir aksamlar boyandı.

İç ve dış mekanlarda aydınlatma sistemlerinin bakım onarımları ile Mozaik Parter Alanı'nda çiçeklendirme ve peyzaj düzenleme yapıldı.



