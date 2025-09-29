AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
Sponsorlu İçerik
TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı
Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Kabine toplantısı yoğun gündemle toplanacak
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
Kütahya'da 13 dakikada iki ayrı deprem
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
2026 asgari ücret masasında işçi tarafı olmayacak
Selimiye Camii'nde tepki çeken restorasyona yargı freni
O anne 10 yıl sonra ikinci kez tıp literatürüne geçecek
Özel kreşlere devlet desteği: Vergi yok, prim desteği var
Marmara için korkutan araştırma: 1,6 milyon kişi risk altında!
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı

TBMM'de temizlik hizmetleri için karekod takip sistemi kuruldu. Tüm bakım, onarım ve peyzaj çalışmaları tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 11:45, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 12:00
TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı öncesinde kapsamlı hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi. TBMM'de temizlik süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek amacıyla karekod takip sistemi kuruldu. Bu sistem sayesinde temizlik hizmetlerinin düzenli yürütülmesi ve denetlenmesi sağlanacak. Ayrıca, TBMM Genel Kurul Salonu, toplantı salonları ve yerleşke içindeki birçok noktada bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Bakım ve Onarım Çalışmaları

  • Genel Kurul ve siyasi partilerin grup toplantı salonlarında koltuk ve kapı derilerinin bakımı yapıldı.
  • Tüm ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin bakımları gerçekleştirildi.
  • Milletvekili odaları, tuvaletler ve ortak kullanım alanlarında temizlik hizmetleri için karekod takip sistemi kuruldu.
  • Her kapıya, Destek Hizmetleri Başkanlığı temizlik kontrol etiketleri üzerinde karekodlar yerleştirildi.

Karekod Takip Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Yeni uygulama kapsamında, temizlik personeli görevini tamamladıktan sonra karekodu mobil cihazı ile okutarak işlem saatini ve kendi kimliğini sisteme kaydedecek. Kat sorumlusu ise yapılan temizliği denetleyerek karekod uygulaması üzerinden kontrol kaydını sisteme işleyecek. Tüm veriler anlık olarak dijital sisteme aktarılarak, idari yönetim tarafından bilgisayar üzerinden takip edilebilecek.

Yangın Güvenliği ve Altyapı Çalışmaları

  • Yerleşke içindeki ve dışındaki binaların yangından korunması için gerekli bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.
  • Binalarda bulunan jeneratör sistemlerine yakıt ikmali yapılarak bakımları gerçekleştirildi.
  • Kullanım suyu ve yangın suyu depolarının temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı.

Peyzaj ve Çevre Düzenlemeleri

  • Dikmen ve Çankaya kapılarında peyzaj düzenleme çalışmaları başlatıldı.
  • Sağlığın korunması ve hijyenin artırılması amacıyla yeni çöp konteynerleri kullanılmaya başlandı.
  • İç bahçedeki yeşil alanlarda bakım ve yenileme çalışmaları tamamlandı.
  • Muhalefet ve iktidar bahçelerinde temizlik ve tadilat çalışmaları gerçekleştirildi.
  • Yerleşke içerisinde asfaltlama çalışmaları yapıldı.
  • Binaların gerek görülen noktaları, nöbet kulübeleri, pano kutuları ve demir aksamlar boyandı.
  • İç ve dış mekanlarda aydınlatma sistemlerinin bakım onarımları ile Mozaik Parter Alanı'nda çiçeklendirme ve peyzaj düzenleme yapıldı.


