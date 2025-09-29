AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
Kemal Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' sözlerini yineledi: Kayyuma bırakamayız

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Partimizi kayyuma bırakamayız" sözüne açıklık getirdi. Kılıçdaroğlu sözlerini yinelerken, "Bu sıkıntılı süreci dışardan bir kayyuma bırakmadan parti içinde el ele aşarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Ensonhaber
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 11:55, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 11:53
CHP'de geçtiğimiz eylül ayındaki dava öncesi gündem tamamen "mutlak butlan" haline gelmiş, parti uzun süre bu tartışmaya gömülmüştü.

24 Ekim'e ertelenen dava öncesi konu yeniden basının gündemine girmeye başladı.

MUTLAK BUTLANA AÇIKLIK GETİRDİ

Kurultaya ilişkin davada daha önceki zamanlarda 'mutlak butlan' kararı çıkarsa görevi kabul edeceğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, Faruk Bildirici'ye konuştu.

SÖZLERİNİN ARKASINDA DURDU

"Partimizi kayyuma bırakamayız" sözlerini kullanarak mahkemeden çıkacak olan kararı tanıyacağına yönelik ifadelerinin kastını açıklayan Kılıçdaroğlu, son açıklamasında da bu sözlerinin arkasında durdu.

"PARTİYİ DIŞARIDAN BİR KAYYUMA BIRAKMADAN"

Mahkemeden butlan kararı çıkması halinde partinin 'önceki genel başkanları', yetkili organları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile bir araya geleceğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, 'dışarıdan bir kayyuma' bırakmadan parti içerisinde bu sorunu halledeceklerini ifade etti.

"EL ELE AŞARIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması şöyle:

"24 Haziran 2025 tarihli Sözcü Gazetesi: Kılıçdaroğlu 'Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur konuşuruz.'

Sayın Bildirici, düşüncelerimi öğrenmek ve tarafsız bir şekilde kamuoyuna aktarmak için soru yönelten gazetecilere mümkün olduğunca cevap veriyorum.

Haziran ayında açıkladığım ve haberi yapan gazetenin 8 sütunluk manşetinde yer alan, bilgimin, fikrimin ve dahlimin olmadığı bir süreç ile ilgili soruya cevaben "Partimizi kayyuma bırakamayız" sözünden kasıt; 'Kamuoyunda konuşulan şekliyle bir sonuçla karşı karşıya kalırsak, önceki dönem Genel Başkanlarımız, partimizin yetkili organları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek ortak akla başvurur ve bu sıkıntılı süreci dışardan bir kayyuma bırakmadan parti içinde el ele aşarız' idi."


