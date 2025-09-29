Togg Almanya'da satışta: İşte Almanyaki satış fiyatları
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
Türkiye 5G'ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026'da başlıyor
TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı
Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
Kütahya'da 13 dakikada iki ayrı deprem
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alınırken ekipler, arama yaptıkları adreste ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda, İlkadım, Canik ve Atakum'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde ekiplerin yaptığı aramada, 10 bin 61 sentetik hap, 11,49 gram metamfetamin, 121 gram sentetik kannabionid, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

8 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyonda G.G., A.Y., T.B., G.A., H.G., O.T., S.D. ve A.Y.G. gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

