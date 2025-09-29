Mizahi videolarıyla tanınan trafik polisi görevden uzaklaştırıldı

Togg Almanya'da satışta: İşte Almanyaki satış fiyatları
Togg Almanya'da satışta: İşte Almanyaki satış fiyatları
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
Sponsorlu İçerik
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
Türkiye 5G'ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026'da başlıyor
Türkiye 5G'ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026'da başlıyor
TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı
TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı
Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı
Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
Kütahya'da 13 dakikada iki ayrı deprem
Kütahya'da 13 dakikada iki ayrı deprem
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Mizahi videolarıyla tanınan trafik polisi görevden uzaklaştırıldı

Sosyal medyada trafik kurallarını esprili bir dille anlatarak fenomen olan polis memuru Serkan Durmuş, şikayetler üzerine başlatılan disiplin soruşturması sonucunda maaş kesimi ve kısa süreli görevden uzaklaştırma cezası aldı.

Kaynak : Ensonhaber
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 14:51, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 14:53
Yazdır
Mizahi videolarıyla tanınan trafik polisi görevden uzaklaştırıldı

Trafik kurallarını mizahi bir üslupla sosyal medyada anlatarak geniş bir kitleye ulaşan trafik polisi Serkan Durmuş, paylaşımları nedeniyle şikayet edilmesi üzerine disiplin soruşturmasına tabi tutuldu.

YouTube, TikTok ve Instagram gibi platformlarda yayımladığı videolarla, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan ancak az bilinen trafik kurallarını esprili ve sade bir dille aktaran Durmuş, kısa sürede 471 bini aşan takipçi sayısıyla fenomen haline geldi.

FENOMEN POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçerikleri, takipçileri tarafından hem eğlenceli hem de öğretici bulunuyordu.

Ancak, resmi makamlara yapılan şikayetler üzerine polis memuru hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

YETKİLİ OLMADIĞI HALDE BİLGİ VERDİĞİ GEREKÇELENDİRİLDİ

Soruşturma sonucunda, Durmuş'a 'yetkili olmadığı halde kamuoyuna bilgi vermek' gerekçesiyle maaş kesimi ve kısa süreli görevden uzaklaştırma cezası verildi.

Ayrıca, 'görev sırasında yasaklanan davranışlarda bulunmak' fiilinden dolayı uyarı cezası aldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Soruşturma, Durmuş'un mizahi paylaşımlarının kamu görevlisinin yetkisi dışında bilgi paylaşımı olarak değerlendirilmesiyle sonuçlandı.

Sosyal medyada trafik kurallarını mizahi bir dille anlatma amacı taşıdığı, ancak bu paylaşımların disiplin kapsamında değerlendirildiği öğrenilen Durmuş, görevden uzaklaştırıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber