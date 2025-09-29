Togg Almanya'da satışta: İşte Almanyaki satış fiyatları
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
Türkiye 5G'ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026'da başlıyor
TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı
Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
Kütahya'da 13 dakikada iki ayrı deprem
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şanlıurfa'da organize suç örgütüne operasyon düzenlendi

Viranşehir ilçesinde bir iş yerine baskın düzenleyen organize suç örgütü elebaşı ile 18 şüpheli, iş yeri çalışanlarını silahla darbettikleri ve yağmaladıkları sırada suçüstü yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'inin tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 15:07, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 15:58
Şanlıurfa'da organize suç örgütüne operasyon düzenlendi

Organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında başarılı bir çalışma gerçekleştirildi...

Yaşanan gelişmede, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir iş yerine baskın düzenleyen organize suç örgütü elebaşı ile 18 şüpheli, iş yeri çalışanlarını silahla darbettikleri ve yağmaladıkları sırada suçüstü yakalandı.

VİRANŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Operasyona ilişkin Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, örgüt üyelerinin şantaj, silahlı tehdit ve cebir kullanarak vatandaşlar üzerinde korku ve baskı oluşturdukları, bölgedeki iş adamlarına yönelik yağma girişiminde bulundukları belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', '6136 sayılı Kanuna muhalefet', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' ve 'eziyet' suçlarından Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİLERİN 8'İ TUTUKLANDI

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i tutuklanırken 4'ü ise hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 6 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

