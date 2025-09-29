Başkentliler dikkat! 6 Ekim'e kadar su kesintileri yapılacak
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Togg Almanya'da satışta: İşte Almanya'daki satış fiyatları
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
Türkiye 5G'ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026'da başlıyor
TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
Beyaz Saray: Gazze'de ateşkese çok yakınız

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlamak için bir anlaşmaya "çok yakın" olduklarını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 16:38, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 16:55
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağırlayacak. Merakla beklenen görüşme öncesinde Beyaz Saray'dan önemli bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlamak için bir anlaşmaya "çok yakın" olduklarını söyledi. Fox News'in "Fox and Friends" programında konuşan Leavitt, Başkan Trump'ın bugün Netanyahu ile 21 maddelik bir barış planını görüşeceğini söyleyerek, Trump'ın ayrıca arabuluculuk görevi üstlenen Katar liderleriyle de görüşeceğini sözlerine ekledi.

Leavitt, "Her iki taraf için de makul bir anlaşmaya varmak için, her iki taraf da biraz taviz vermek zorunda ve masadan biraz mutsuz ayrılabilir. Ancak sonuçta bu çatışmayı bu şekilde sona erdireceğiz" dedi.

