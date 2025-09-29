Dolar günü yükselişle kapattı
Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 41,57 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 17:18, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 17:20
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|41,5680
|41,5690
|41,5760
|41,5770
|Avro
|48,6120
|48,6130
|48,8630
|48,8640
|Sterlin
|55,6960
|55,7060
|55,9170
|55,9270
|İsviçre frangı
|52,1060
|52,1160
|52,1860
|52,1960
|ANKARA
|ABD doları
|41,5380
|41,6180
|41,5460
|41,6260
|Avro
|48,5720
|48,6520
|48,8230
|48,9030
|Sterlin
|55,6360
|55,8460
|55,8570
|56,0670