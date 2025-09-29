1000 hakim-savcı yardımcısı alım süreci başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aranın ardından Beştepe'de bir araya geldi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15.30'da başlayan ve yaklaşık 3.5 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'100 hakim-savcı alım sürecini başlatıyoruz'

"Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla 20 bin personel alım sürecini başlatmıştık. Şimdi de 1000 hakim-savcı yardımcısı alım sürecini başlatıyoruz"

"2025 için Sağlık Bakanlığımıza 37 bin yeni personel tahsis etmiş, 19 bin personel alımını gerçekleştirmiştik. Şimdi 18 bin personel için ilana çıkıyoruz"