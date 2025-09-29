Yüzyılın konut projesi: İlk kez kiralık konut yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 500 bin sosyal konut müjdesini açıkladı.

81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye bastıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız" dedi.

"Vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız"



Bu projede ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçirileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak. Dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız. 500 bin sosyal konut projemizde vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 bin sosyal konut tanıtım programında milletimize paylaşacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Yüzyılın konut projesi



Deprem bölgesinde bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alana karşılık gelen 453 bin afet konutunun inşası tamamlanma aşamasına geliyor.

6 Eylül'de deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 304 bine ulaştı. Kalan konutların ise yıl sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.

Türkiye asrın inşasıyla edindiği tecrübesini yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir inşa seferberliğine dönüştürecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ eliyle 81 ilde 500.000 konut inşa edilecek.

Bu sayede bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta ulaşımı sağlanacak.

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğini hayata geçirecek yüzyılın konut projesiyle kampanya ile 81 ilde vatandaşların çok daha uygun maliyetlerle konuta ulaşımı kolaylaşacak.

Şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılması planlanıyor.

İlk kez kiralık konut yapılacak



TOKİ bu kampanya kapsamında İstanbul'da ilk kez kiralık konut projesini hayata geçirecek.

Kampanyanın tüm detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde açıklaması planlanıyor.

TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi. 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut, 13 Eylül 2022'de "250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri" Projeleri hayata geçirildi.

-Hali hazırda Türkiye genelinde 280 bin sosyal konutun inşası devam ediyor.