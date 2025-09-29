Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
Yüzyılın konut projesi: İlk kez kiralık konut yapılacak
1000 hakim-savcı yardımcısı alım süreci başlıyor
Erdoğan açıkladı: TOKİ kiralık konut uygulamasını hayata geçirecek
Başkentliler dikkat! 6 Ekim'e kadar su kesintileri yapılacak
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Togg Almanya'da satışta: İşte Almanya'daki satış fiyatları
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
Türkiye 5G'ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026'da başlıyor
TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kuşadası'nda 3'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, üçüncü kattaki evinin penceresinden düşen Ayça A. (30), hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 20:49, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 21:26
Olay, saat 15.00 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ayça A., 3'üncü kattaki evinin penceresinden düştü. Durumu fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ayça Ala'nın cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken daha öce intihar girişiminde bulunduğu ileri sürülen Ayça A.'nın hayatına son vermiş olabileceği üzerinde de durulduğu bildirildi.

