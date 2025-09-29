Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim Cuma günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı. Ankete 26 ekonomist katıldı.

Ekonomistlerin eylülde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,47 oldu. Tahminler yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında yer aldı.

Beklentilere göre, ağustosta yüzde 32,95 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun, eylül ayında yüzde 32,31'e gerilemesi öngörülüyor.

Öte yandan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentileri yüzde 29,20 ile yüzde 32,54 aralığında şekillendi. 2025 sonu için enflasyon beklentisi ise eylül itibarıyla yüzde 30,09 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta yüzde 2,04 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: