Ankara'da kontrolü kaybeden otomobil tankere çarptı: 3 ölü

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
Sponsorlu İçerik
Yüzyılın konut projesi: İlk kez kiralık konut yapılacak
Yüzyılın konut projesi: İlk kez kiralık konut yapılacak
1000 hakim-savcı yardımcısı alım süreci başlıyor
1000 hakim-savcı yardımcısı alım süreci başlıyor
Erdoğan açıkladı: TOKİ kiralık konut uygulamasını hayata geçirecek
Erdoğan açıkladı: TOKİ kiralık konut uygulamasını hayata geçirecek
Başkentliler dikkat! 6 Ekim'e kadar su kesintileri yapılacak
Başkentliler dikkat! 6 Ekim'e kadar su kesintileri yapılacak
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Togg Almanya'da satışta: İşte Almanya'daki satış fiyatları
Togg Almanya'da satışta: İşte Almanya'daki satış fiyatları
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
Türkiye 5G'ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026'da başlıyor
Türkiye 5G'ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026'da başlıyor
TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı
TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ankara'da kontrolü kaybeden otomobil tankere çarptı: 3 ölü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 21:22, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 21:24
Yazdır
Ankara'da kontrolü kaybeden otomobil tankere çarptı: 3 ölü

Kaza, saat 17.40 sıralarında Kahramankazan ilçesinde İstanbul-Ankara yolu üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu oto lastik tamircisinde lastiklerini yaptıran park halindeki tankere çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Sedat Durmaz (34), Ömer Yılmaz (29) ve Kadir Yılmaz (31) hayatını kaybederken, B.E. (16) ve otomobil sürücüsü K.E. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan K.E. Etimesgut Devlet Hastanesine, B.E. ise Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralanan vatandaşların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kaza anı ise oto lastik tamircisinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber