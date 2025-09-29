TÜİK açıkladı: Muhtemel eğitim süresi en yüksek ve en düşük iller!
TÜİK açıkladı: Muhtemel eğitim süresi en yüksek ve en düşük iller!
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
Sponsorlu İçerik
HSK'ye yeni üye seçimi için başvurular başladı
HSK'ye yeni üye seçimi için başvurular başladı
ABD'nin Gazze Planı açıklandı: İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek
ABD'nin Gazze Planı açıklandı: İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47
Yüzyılın konut projesi: İlk kez kiralık konut yapılacak
Yüzyılın konut projesi: İlk kez kiralık konut yapılacak
1000 hakim-savcı yardımcısı alım süreci başlıyor
1000 hakim-savcı yardımcısı alım süreci başlıyor
Erdoğan açıkladı: TOKİ kiralık konut uygulamasını hayata geçirecek
Erdoğan açıkladı: TOKİ kiralık konut uygulamasını hayata geçirecek
Başkentliler dikkat! 6 Ekim'e kadar su kesintileri yapılacak
Başkentliler dikkat! 6 Ekim'e kadar su kesintileri yapılacak
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Togg Almanya'da satışta: İşte Almanya'daki satış fiyatları
Togg Almanya'da satışta: İşte Almanya'daki satış fiyatları
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
Türkiye 5G'ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026'da başlıyor
Türkiye 5G'ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026'da başlıyor
TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı
TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Ana sayfaHaberler Dünya

ABD'nin Gazze Planı açıklandı: İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki geçiş yönetimine başkanlık edeceğini açıkladı. Beyaz Saray, ABD'nin Gazze Planı kapsamında İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal veya ilhak etmeyeceğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 21:35, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 22:02
Yazdır

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Görüşme sürerken Beyez Saray, Trump'ın Gazze planının ayrıntılarını paylaşmaya başladı:

- ABD, İSRAİL VE FİLİSTİNLİLER ARASINDA, BARIŞÇIL VE MÜREFFEH BİRLİKTE YAŞAM İÇİN SİYASİ BİR UFUK KONUSUNDA ANLAŞMAYI SAĞLAYACAK BİR DİYALOG KURACAK.

- GAZZE, RADİKALLEŞMEMİŞ, TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ VE KOMŞULARI İÇİN TEHDİT OLUŞTURMAYAN BİR BÖLGE OLACAK.

- İSRAİL BU ANLAŞMAYI KAMUYA AÇIK ŞEKİLDE KABUL ETTİKTEN SONRA 72 SAAT İÇİNDE, HAYATTA OLAN VE ÖLEN TÜM REHİNELER GERİ VERİLECEK.

İSRAİL GAZZE'Yİ İŞGAL ETMEYECEK

- İSRAİL, GAZZE'Yİ İŞGAL ETMEYECEK VE YA DAİMİ OLARAK TOPRAKLARINA KATMAYACAK.

- VERİLEN HER İSRAİLLİ REHİNENİN NAAŞI KARŞILIĞINDA, İSRAİL 15 ÖLMÜŞ GAZZELİNİN CENAZESİNİ TESLİM EDECEK.

- TÜM REHİNELER GERİ VERİLDİKTEN SONRA, BARIŞÇIL BİRLİKTE YAŞAMA SÖZÜ VEREN VE SİLAHLARINI TESLİM EDEN HAMAS ÜYELERİNE AF TANINACAK.

- ABD, GAZZE'YE HEMEN SEVK EDİLECEK GEÇİCİ BİR ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜNÜ OLUŞTURMAK İÇİN ARAP VE ULUSLARARASI ORTAKLARLA ÇALIŞACAK.

- GAZZE'DEN AYRILMAK İSTEYEN HAMAS ÜYELERİNE, GİDECEKLERİ ÜLKELERE GÜVENLİ GEÇİŞ SAĞLANACAK.

- GAZZE ŞERİDİNE DAĞITIM VE YARDIM GİRİŞİ, BM VE BAĞLI KURUMLARI ile KIZILAY ARACILIĞIYLA, HER İKİ TARAFIN DA MÜDAHALESİ OLMADAN GERÇEKLEŞECEK.

- GAZZE'Yİ YENİDEN İNŞA ETMEK VE CANLANDIRMAK İÇİN BİR TRUMP EKONOMİK KALKINMA PLANI HAZIRLANACAK.

- KİMSE GAZZE'Yİ TERK ETMEYE ZORLANMAYACAK, GİTMEK YA DA DÖNMEK İSTEYENLERE İZİN VERİLECEK.

TRUMP BAŞKANLIK EDECEK

- GEÇİŞ YÖNETİMİNE TRUMP BAŞKANLIK EDECEK.

- İKİ TARAF DA ÖNERİYİ KABUL EDERSE SAVAŞ HEMEN SONA ERECEK.

- TÜM REHİNELER SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA, İSRAİL 250 MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞ MAHKUMUN VE 7 EKİM 2023'TEN SONRA GAZZE'DE TUTUKLANAN 1700 KİŞİNİN SERBEST BIRAKILACAĞINI AÇIKLAYACAK.

- BU ANLAŞMANIN KABULÜNÜ TAKİBEN, TAM YARDIM HEMEN GAZZE ŞERİDİNE GÖNDERİLECEK

GÖRÜŞME SONRASI BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Görüşme sonrasında Trump şu açıklamayı yaptı:

"Barışa çok yakınız, Bibi'ye teşekkür ediyorum. Bugün barış için tarihi gün. Gazze'deki savaşı nasıl bitireceğimizi konuştuk. Birçok Arap ve Müslüman ülkenin liderine teşekkür etmek istiyorum."

"Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan bize fikir verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostumdur, gerçek iyi bir adam, tüm bu insanların çoğuyla birlikteydik."

"Az önce ekibim bana bilgi verdi Pakistan Devlet Başkanı desteklediğini açıkladı."

"Eğer Hamas tarafından kabul edilirse bu teklif rehinelerin serbest bırakılmasını içeriyor"

"Hamas'ın ve diğer terör örgütlerinin silah kapasitesi ortadan kaldırılacak. Bölgedeki tüneller, silah imalat tesislerinin ortadan kaldırılması gerekecek, yerel polis güçleri eğitilecek."

"İsrail ordusu tüm saldırılarını durduracak ve kademeli olarak çekilecek. Arap ülkeleri ve İslam ülkeleri Hamas ile ilgilenecek."

"ANLAŞMA OLURSA İSRAİL ÇEKİLECEK"

"Anlaşma kapsamında İsrail Gazze'den aşamalar halinde çekilecek."

"Hamas bu teklif kabul etmezse, İsrail tehtidi ortadan kaldırmak için ABD'nin desteğine sahip olacak. Kabul edeceklerini düşünüyorum ama etmezlerse Bibi bütün desteğimi alacaksın. Netanyahu, Filistin devleti konusundaki muhalefeti konusunda net. Bu çabaların başarıya ulaşması için barış kurulu diyoruz, kurulacak, bunu sadece ben istemedin, Arap liderleri olacak, herkes istedi ben başkanlık yapacağım. İngiltere eski Başbakanı Tony Blair de olacak. Sıradışı bir kurul olacak."

"Bazı ülkeler, Filistin devletini akılsızca tanıdı.İsrailliler barışa dönmek istiyor."

"Hamas ile zorlu bir yaşantıları oldu. Birçok Filistili barış içinde yaşamak istiyor. Planımız savaşı derhal bitirmeyi içeriyor, rehineleri geri almayı içeriyor. İsrail'in güvenliğini sağlamak için yanında olmayı sürdüreceğiz.Tek bir silah bile ateşlenmemeliydi. Liderlerin bunun gerçeklemesi için iyi bir şans olduğunu düşündüğünü inanıyorum."

"BM için uzun konuşma hazırladım ama prompteri kestiler. Güzel bir konuşma yaptım. Biden bunu yapamazdı."

"Tarihte hiçbir başkan İsrail'e benim kadar iyi davranmamıştır. Aslında İsrail'in çok düşmanı yok. Birçok ülke savaşma şekli nedeniyle İsrail'e saygı duyuyor."

"HAMAS TEKLİFİ KABUL ETMELİ"

Katar Başbakanı ile tarihi bir görüşme gerçekleştirdik. Bibi (Netanyahu) El Sani ile görüştü. Yapıcıydı, gereken herşey vardı. Katar Emiri harika birisi. Gerçekten barış görmek istiyor."

"20 bin Hamas'lı öldürüldü. Hamas'ın adil teklifi kabul etmesi için herkesin elinden geleni yapması gerekiyor."

"Arap ve Müslüman ortaklar, Gazze halkı için harekete geçmeye hazır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber