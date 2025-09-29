THY'den 100'üncü yılında 171 milyon yolcu hedefi

Türk Hava Yolları (THY) kuruluşunun 100'üncü yılında 813 uçaklık filo ile 171 milyon yolcu hedeflendiğini açıkladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları olarak, 2002'de 65 uçağı olan butik bir havayoluyken bugün küresel havacılığın zirvesine uzanan tarihi bir yolculuğu gururla yaşıyoruz. Ortaya koyduğumuz stratejiyle, 100'üncü yılımıza 813 uçaklık filo ve 171 milyon yolcu hedefiyle hazırlanıyoruz. Daha verimli ve daha çevreci uçaklarımızla bayrağımızı yarınlarda da dünyanın her köşesinde gururla dalgalandıracağız. Bu başarı ve gurur yolculuğunda vizyonuyla bizlere desteğini daima gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor, bu büyük başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.