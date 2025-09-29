Okul bahçesinde bayrak direği öğrencilerin üzerine devrildi: 1 çocuk yaralandı

TÜİK açıkladı: Muhtemel eğitim süresi en yüksek ve en düşük iller!
TÜİK açıkladı: Muhtemel eğitim süresi en yüksek ve en düşük iller!
İzmir'in Urla ilçesinde bir okulda bahçedeki bayrak direğinin devrilmesi sonucu 9 yaşındaki öğrenci yaralandı.

29 Eylül 2025
Olay, sabah saatlerinde Urla Atatürk İlköğretim Okulunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına geçti. Teneffüs sırasında bahçede oyun oynayan çocukların üzerine yaklaşık 7 metre uzunluğundaki bayrak direği devrildi. 3. sınıfta okuyan Hasan Ali Yıldız (9) isimli öğrenci, direğin altında kalarak sağ bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun bacağına dikiş atıldı.

Olayı duyan veliler okula akın ederken, polis bayrak direği üzerinde parmak izi tespiti yaptı. Bu arada direği tutan vidalardan birinin yerinde olmadığı iddia edildi.

