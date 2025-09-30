TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı kararı
Okulda Akran Dehşeti: Sınıf Arkadaşı Yoğun Bakımda
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Yükseliş sürüyor: Altın rekor tazeledi!
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
TÜİK açıkladı: Muhtemel eğitim süresi en yüksek ve en düşük iller!
HSK'ye yeni üye seçimi için başvurular başladı
ABD'nin Gazze Planı açıklandı: İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47
Yüzyılın konut projesi: İlk kez kiralık konut yapılacak
1000 hakim-savcı yardımcısı alım süreci başlıyor
Erdoğan açıkladı: TOKİ kiralık konut uygulamasını hayata geçirecek
Başkentliler dikkat! 6 Ekim'e kadar su kesintileri yapılacak
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Togg Almanya'da satışta: İşte Almanya'daki satış fiyatları
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
Adli Olaylar

Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Hırvatistan'da yakalanan kırmızı bültenli 9 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

30 Eylül 2025 08:16
Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye iade edildi

Suçla ve suçluyla mücadele aralıksız sürüyor...

Son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

9 KİŞİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Kırmızı bültenle aranan 9 kişi, farklı ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Gürcistan'da 3, Almanya'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, İsviçre'de 1 ve Hırvatistan'da 1 olmak üzere toplam 9 kişinin yakalandığı bildirildi.

Uluslararası seviyede aranan K.I., O.E., F.A., Y.E., Ö.G., Y.K.Ç., N.Ç., A.A. ve L.C.B. isimli şahısların Türkiye'ye getirildiği açıklandı.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle;

- "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.I. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

- "Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.E. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

- "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.A isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

- "Kasten Öldürme ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E. isimli şahıs ALMANYA'da,

- "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.G. isimli şahıs ALMANYA'da,

- "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.K.Ç. isimli şahıs BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'nde,

- "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan N.Ç isimli şahıs BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'nde,

- "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs İSVİÇRE'de,

- "Uyuşturucu Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Olarak Ülke İçinde Satmak, Bulundurmak" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan L.C.B. isimli şahıs HIRVATİSTAN'da yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.


