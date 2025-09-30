TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı kararı
Okulda Akran Dehşeti: Sınıf Arkadaşı Yoğun Bakımda
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Yükseliş sürüyor: Altın rekor tazeledi!
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
TÜİK açıkladı: Muhtemel eğitim süresi en yüksek ve en düşük iller!
HSK'ye yeni üye seçimi için başvurular başladı
ABD'nin Gazze Planı açıklandı: İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,47
Yüzyılın konut projesi: İlk kez kiralık konut yapılacak
1000 hakim-savcı yardımcısı alım süreci başlıyor
Erdoğan açıkladı: TOKİ kiralık konut uygulamasını hayata geçirecek
Başkentliler dikkat! 6 Ekim'e kadar su kesintileri yapılacak
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Togg Almanya'da satışta: İşte Almanya'daki satış fiyatları
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
MGK, Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Yeni komuta kademesi ilk kez masada

Milli Güvenlik Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı yeni görevleriyle ilk kez kurulda yer alacak. Gündemde İsrail'in saldırıları, bölgesel güvenlik ve "Terörsüz Türkiye" hedefi olacak.

Kaynak : Ensonhaber
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 08:25, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 08:35
MGK, Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Yeni komuta kademesi ilk kez masada

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek.

Toplantıya, ilk kez yeni görevleriyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de katılacak.

GAZZE GÜNDEMDE

Gündemin en kritik başlığını Gazze'deki gelişmeler oluşturacak.

Bölgede ateşkesin sağlanması ve İsrail'in çevre ülkelere yayılan saldırılarının Türkiye'nin milli güvenliğine yansımaları detaylı şekilde ele alınacak.

URAYNA-RUSYA SAVAŞI

Üçüncü yılını tamamlamaya yaklaşan Ukrayna-Rusya savaşının bölgeye etkileri de kurulda değerlendirilecek. Savaşın sona erdirilmesi için atılacak adımlara parantez açılacak.

Öte yandan Suriye'de istikrarın sağlanması ve SDG'nin merkezi yönetim ile entegrasyonuna da toplantıda vurgu yapılması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KURULUN GÜNDEMİNDE

Terörsüz Türkiye'de gelinen son durum da kurulun gündeminde.

Irak'ın kuzeyinde devam eden silah bırakma faaliyetlerine ilişkin sahadan yansıyan raporların kurulda ele alınacağı öngörülüyor.

F-35 VE F-16 TEDARİK SÜREÇLERİ MASADA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harbe hazırlık seviyesi de kurulun gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ardından F-16 ve F-35 savaş uçaklarının tedarik sürecinde gelinen son durum kurulda istişare edilecek.

Ayrıca KAAN başta olmak üzere milli imkanlarla yürütülen savunma sanayii projelerindeki mevcut durum da kurulda görüşülecek.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin güvenle gerçekleştirilmesi amacıyla atılan adımlar da MGK'nın gündeminde olacak.


