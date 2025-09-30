Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı kararı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden soruşturma kapsamında Antalyaspor derneğinde arama yapılıyor. Arama devam ederken 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 08:45, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 08:47
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde hafriyat operasyonunda gözaltı kararı verilen 20 kişiden 16'sı yakalandı. Hafriyat gelirlerinin eski yöneticilere aktarıldığı iddia ediliyor.
Ayrıntılar geliyor...