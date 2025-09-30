Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 askeri personel şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 09:51, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 10:05
Ankara - Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında bir minibüs, aynı yöne seyreden jandarma aracına arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, jandarma aracındaki askerin olay yerinde şehit olduğu, minibüsteki bir kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan bir askeri personel ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.