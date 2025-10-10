'Komisyondan şehitlerimizin kemiğini sızlatacak hiçbir karar çıkmayacak'
Kıymet takdiri bedelini mal sahibine sızdıran sözleşmeli personel atıldı

Danıştay 12. Dairesi, TEİAŞ Bölge Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüde mühendis olarak görev yapan davacı tarafından, sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu kararının onaylanmasına dair Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu kararı onandı.

Kıymet takdiri bedelini mal sahibine sızdıran sözleşmeli personel atıldı

Olay

Davacının, 19/11/2019 tarihinde yapılacak uzlaşma görüşmesi öncesinde O.U.'ye ait yüksek bedelli ve tek hisseli olan söz konusu parseli tespit ederek...Komisyonu Başkanı ... Mühendisi E.A.A.'dan kıymet takdiri bedellerinin yüksek belirlendiği gerekçesiyle yeniden gözden geçirilmesini istediği, ..Komisyonu Başkanı tarafından tüm bedeller gözden geçirildikten sonra hata olmadığının kendisine söylenmesine rağmen görev ve yetkisi olmadığı halde tekrar fiyat araştırması yapmak ve tespit edilen bedellerin olması gerekenden daha yüksek olup olmadığını anlamak için kendisine görev emri düzenlettirerek 15/11/2019 ve 16/11/2019 günleri şoför Y.D. ile birlikte kurum aracı ile Alanya'ya gittiği, Alanya'ya vardığında doğrudan söz konusu taşınmaz maliki O.U.'nun evine gittiği ve toplamda şahıs ile 2 saat 26 dakika görüştüğü ve bu iki gün boyunca başkaca hiç bir kimseyle görüşmediği gibi fiyat araştırması yaptığına dair herhangi bir belge sunamadığı anlaşılan davacının, uzlaşma görüşmeleri öncesinde takdir komisyonunca belirlenen bedeli O.U.'ya söylediği sabit olduğundan, kendisine isnad edilen fiilin işlediğinin sübuta erdiği kanaatiyle, söz konusu fiili nedeniyle sözleşmesi feshedilmiştir.

Ceza yargılamasından beraat kararı etki etmedi

Ceza yargılaması usulü ile idari işlemlerin tesisine ve idari işlemlerin hukuki denetiminin yapıldığı idari yargılamaya ilişkin usullerin niteliği gereği farklı ilke ve kurallara tabi olduğu, bu bakımdan ilgililerin ceza yargılaması neticesinde haklarında dava açılıp açılmamasının veya ceza alıp almamış olmalarının tek başına haklarında idari bir işlem tesis edilmesine engel olmayacağı açık olduğu, bu itibarla, davacı hakkında Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasında "İcbar Suretiyle İrtikap Suçu" işlendiğinden bahisle başlatılan ceza soruşturmasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesinin, davacı hakkında disiplin cezası verilmesine engel olmayacağından, davacının bu hususa yönelik iddialarına itibar edilmemiştir.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/7821

Karar No: 2025/1671

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. ili, TEİAŞ ... Bölge Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüde mühendis olarak görev yapan davacı tarafından, sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu kararının onaylanmasına dair Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun... tarih ... sayılı kararının iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı maaş ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:...sayılı kararıyla; davacının, 19/11/2019 tarihinde yapılacak uzlaşma görüşmesi öncesinde O.U.'ye ait yüksek bedelli ve tek hisseli olan söz konusu parseli tespit ederek...Komisyonu Başkanı ... Mühendisi E.A.A.'dan kıymet takdiri bedellerinin yüksek belirlendiği gerekçesiyle yeniden gözden geçirilmesini istediği, ..Komisyonu Başkanı tarafından tüm bedeller gözden geçirildikten sonra hata olmadığının kendisine söylenmesine rağmen görev ve yetkisi olmadığı halde tekrar fiyat araştırması yapmak ve tespit edilen bedellerin olması gerekenden daha yüksek olup olmadığını anlamak için kendisine görev emri düzenlettirerek 15/11/2019 ve 16/11/2019 günleri şoför Y.D. ile birlikte kurum aracı ile Alanya'ya gittiği, Alanya'ya vardığında doğrudan söz konusu taşınmaz maliki O.U.'nun evine gittiği ve toplamda şahıs ile 2 saat 26 dakika görüştüğü ve bu iki gün boyunca başkaca hiç bir kimseyle görüşmediği gibi fiyat araştırması yaptığına dair herhangi bir belge sunamadığı anlaşılan davacının, uzlaşma görüşmeleri öncesinde takdir komisyonunca belirlenen bedeli O.U.'ya söylediği sabit olduğundan, kendisine isnad edilen fiilin işlediğinin sübuta erdiği kanaatiyle, söz konusu fiili nedeniyle sözleşmesinin feshine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata, hukuka ve hakkaniyete aykırılık bulunmadığı; öte yandan, ceza yargılaması usulü ile idari işlemlerin tesisine ve idari işlemlerin hukuki denetiminin yapıldığı idari yargılamaya ilişkin usullerin niteliği gereği farklı ilke ve kurallara tabi olduğu, bu bakımdan ilgililerin ceza yargılaması neticesinde haklarında dava açılıp açılmamasının veya ceza alıp almamış olmalarının tek başına haklarında idari bir işlem tesis edilmesine engel olmayacağı açık olduğu, bu itibarla, davacı hakkında Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının ... sayılı soruşturma dosyasında "İcbar Suretiyle İrtikap Suçu" işlendiğinden bahisle başlatılan ceza soruşturmasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesinin, davacı hakkında disiplin cezası verilmesine engel olmayacağından, davacının bu hususa yönelik iddialarına itibar edilmediği; diğer taraftan, yapılan yargılama ile hukuka aykırı olmadığı saptanan işlemler nedeniyle talep edilen özlük ve parasal hak talebinin kabulüne de hukuken olanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Hakkındaki iddialarla ilgili olarak yürütülen ceza kovuşturmasında, Savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olmadığı belirtilerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Öte yandan, UYAP sistemi üzerinde yapılan inceleme sonucunda; dava konusu işleme esas alınan eylemler nedeniyle "icbar suretiyle irtikap" suçlaması ile verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının, istinaf aşamasında... Bölge Adliye Mahkemesi... Ceza Dairesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla istinaf başvurusunun esastan reddine kesin olarak karar verilerek, davacı hakkındaki mahkumiyet kararının kesinleştiği görülmüştür.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının yukarıda belirtilen açıklama ile ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın... İdare Mahkemesine gönderilmesine, kesin olarak, 24/03/2025 tarihinde, oybirliğiyle karar verildi.

